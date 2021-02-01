На референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма - Кравчук

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Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

Кравчук в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой вопрос следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас, ответил: "Наиболее болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма".

"Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине"".

Глава делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе обострилась.