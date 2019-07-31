На пост главы МИД один кандидат - Офис президента

"Пристайко остается единственным кандидатом на министра иностранных дел Украины, и мы об этом открыто говорили", - сказал Ермак. ФОТО: "Радио Свобода"

На должность министра иностранных дел есть только один кандидат - заместитель Офиса президента Вадим Пристайко.

Об этом помощник президента Андрей Ермак сообщил "Интерфакс-Украина".

"Пристайко остается единственным кандидатом на министра иностранных дел Украины, и мы об этом открыто говорили", - сказал Ермак.

Заместительницу главы МИД Елену Зеркаль Ермак назвал профессионалкой, которую уважают в международном сообществе.

"Я думаю, что для всех будет большая удача, если она продолжит работать на своей позиции", - добавил заместитель Офиса Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климкин рассказал о нежелании Рады его уволить

11 июля Рада отклонила проект постановления №10381 президента Владимира Зеленского "Об освобождении Климкин П.А. от должности министра иностранных дел Украины".