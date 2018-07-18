На образовании детей не сэкономишь: украинскии чиновники выкладывают миллионы на обучение за рубежом

27% детей украинских чиновников учатся за рубежом, на что в прошлом году потрачено 35,5 млн грн.

Об этом сообщает Bihus.Info

Больше всего денег в знания своих детей в 2017 году вложил президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. В сумме расходы гаранта на оплату обучения составляют 3,8 млн грн в год.

Автор: bihus.info Топ-чиновники выбирают учебу для детей в Великой Британии и США

Не привык экономить на знаниях детей и народный депутат от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак, поэтому также отправил их изучать науку в Великобританию. Обходится это нардепу более чем 2 млн грн в год.

С детства учатся в Европе и дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович. Согласно декларации, на их дошкольное и среднее образование они со своим мужем Игорем Перегинцом, ранее занимавшим должность заместителя министра здравоохранения, потратили более 1,7 млн грн.

На четвертом месте рейтинга оказался депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук, который также отправил своего сына "грызть гранит науки" на "туманный Альбион". Обходится ему оплата обучения в 1,4 млн грн.

Из 40-тысячных отставанием от Гордийчука замыкает топ-5 экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, что тоже выбрала для своего сына британское образование, правда, в Киеве. В 2017 году Никита Гонтарев закончил столичную British International School, выпускникам которой одновременно выдается международный сертификат и украинский аттестат.

Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Также чада украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.

В общем 35,5 млн грн потратили на зарубежное образование детей 133 чиновника.

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Ранее в сеть выложили фотографии из жизни детей президента Петра Порошенко, которые учатся в колледже Concord в Великобритании. На одном снимке с танцевальным коллективом его сын Михаил позировал в футболке с надписью Russia. Автор: Открытые источники На пресс-конференции Порошнко объяснял журналистам: "По этому поводу у меня был разговор с моим сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял".