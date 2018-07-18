На образовании детей не сэкономишь: украинскии чиновники выкладывают миллионы на обучение за рубежом

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 3348
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 630
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1818
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3267
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 123088
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 801
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1971
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1620
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 891
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
14
6
6
10
5
Герман удивила новым образом с элементом из &quot;Гарри Поттера&quot;
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Активисты атаковали здание НАБУ
Активисты атаковали здание НАБУ
Видео
Все видео
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
За зеленку - криминал: Луценко объявляет борьбу с "ватной" традицией
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Кнопкодавство, игры в "ферму", драка: чем запомнилась Рада перед выходом на каникулы
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Интервью
1/5
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 243
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 1818
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1530
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3420
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 25066
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
1 Просмотров: 1656
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
среда, 18 июля 2018 21:39

На образовании детей не сэкономишь: украинскии чиновники выкладывают миллионы на обучение за рубежом

  Комментировать

27% детей украинских чиновников учатся за рубежом, на что в прошлом году потрачено 35,5 млн грн.

Об этом сообщает Bihus.Info

Больше всего денег в знания своих детей в 2017 году вложил президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения и младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. В сумме расходы гаранта на оплату обучения составляют 3,8 млн грн в год.

Автор: bihus.info
  Топ-чиновники выбирают учебу для детей в Великой Британии и США
Топ-чиновники выбирают учебу для детей в Великой Британии и США

Не привык экономить на знаниях детей и народный депутат от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак, поэтому также отправил их изучать науку в Великобританию. Обходится это нардепу более чем 2 млн грн в год.

С детства учатся в Европе и дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович. Согласно декларации, на их дошкольное и среднее образование они со своим мужем Игорем Перегинцом, ранее занимавшим должность заместителя министра здравоохранения, потратили более 1,7 млн грн.

На четвертом месте рейтинга оказался депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук, который также отправил своего сына "грызть гранит науки" на "туманный Альбион". Обходится ему оплата обучения в 1,4 млн грн.

Из 40-тысячных отставанием от Гордийчука замыкает топ-5 экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, что тоже выбрала для своего сына британское образование, правда, в Киеве. В 2017 году Никита Гонтарев закончил столичную British International School, выпускникам которой одновременно выдается международный сертификат и украинский аттестат.

Самыми популярными странами для получения знаний оказались Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Также чада украинских чиновников учатся в Испании, Дании, Канаде, Швейцарии, Германии, Чехии и Нидерландах.

В общем 35,5 млн грн потратили на зарубежное образование детей 133 чиновника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рожают в Нью-Йорке, отдыхают на Мальдивах. Нынешняя власть не верит в Украину

Ранее в сеть выложили фотографии из жизни детей президента Петра Порошенко, которые учатся в колледже Concord в Великобритании. На одном снимке с танцевальным коллективом его сын Михаил позировал в футболке с надписью Russia.

Автор: Открытые источники
 

На пресс-конференции Порошнко объяснял журналистам: "По этому поводу у меня был разговор с моим сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На образовании детей не сэкономишь: украинскии чиновники выкладывают миллионы на обучение за рубежом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Кто и как придумал "Тетрис": сегодня появилась самая популярная в мире головоломка

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

Полвека назад основали Intel

"Колоссальная коммерческая операция" - как провели первый джазовый фестиваль

Руки, ноги висели на проводах - авиация разбомбила поезд с детьми

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

От прививки умер 77 младенцев

Черный вторник: на похоронах священника беркутовцы били верующих

В асфальте под Святой Софией рыли могилу

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 126590
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
24
 3 Просмотров: 123070
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
72-летняя Шер ошеломила прозрачным топом на красной дорожке
27
 Просмотров: 72298
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 62770
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
Пышнотелые дизайнерши бикини примерили свои сексуальные творения на себе
20
 Просмотров: 56622
Политика
Трамп считает себя "самым жестким президентом" в отношении России
Трамп считает себя "самым жестким президентом" в отношении России 1 Просмотров: 90
Мариуполь надежно защищен - Тарута
Мариуполь надежно защищен - Тарута Просмотров: 252
За поднятие тарифов премии? - в Народном фронте раскритиковали бонусы Нафтогазу
За поднятие тарифов премии? - в Народном фронте раскритиковали бонусы Нафтогазу Просмотров: 405
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
Герман удивила новым образом с элементом из "Гарри Поттера"
14
 1 Просмотров: 1890
Киев просит Вашингтон объяснить заявления Путина после встречи с Трампом
Киев просит Вашингтон объяснить заявления Путина после встречи с Трампом Просмотров: 837
Больше всего комментируют
10
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
8
Украина может начать продавать воду в оккупированный Крым
8
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
7
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
5
Рада разрешила Ахметову не платить налогов на 3 млрд грн
Голосов: 16439
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua