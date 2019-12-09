На "нормандском саммите" обсудят "формулу Штайнмайера"

После официальных переговоров "нормандской четверки" Зеленский лично встретится с Путиным. ФОТО: Офис президента

На встрече "нормандской четверки", то есть лидеров Украины, России, Германии, Франции обсудят "формулу Штайнмайера".

Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает "Интерфакс-Украина".

"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она.

Речь пойдет о том, можно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно, указала Адебар.

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ. Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса. Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.