На "нормандском саммите" обсудят "формулу Штайнмайера"

На встрече "нормандской четверки", то есть лидеров Украины, России, Германии, Франции обсудят "формулу Штайнмайера".
Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает "Интерфакс-Украина".
"Это будет частью переговоров в Париже", - сказала она.
Речь пойдет о том, можно ли согласовать и сформулировать эту формулу письменно, указала Адебар.
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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Украины, Германии, Франции и РФ.
Первые три вопроса, которые поднимет президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, прекращение огня, вывод российских войск с Донбасса.
Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".
По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.
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