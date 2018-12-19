На Николая Рада рассмотрит законопроект о противодействии рейдерству

После обеда народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах. Фото: УНИАН

Традиционно в среду Верховная Рада возьмется за ратификации международных соглашений.

В зале зарегистрировались 328 народных депутатов.

Парламентарии планируют рассмотреть ратификацию протокола между Украиной и Турецкой Республикой об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений, протокола с правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и прирост стоимости имущества, совершенной в Лондоне 10 февраля 1993-го, а также ратификации меморандума с Австрией о взаимном доступе на рынки труда членов семей работников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Во втором чтении парламент рассмотрит проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству.

На первое чтение вынесены изменения в закон "Об образовании" относительно использования объектов и имущества государственных и коммунальных учебных заведений, а также изменения в закон "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий".

Далее по плану - второе чтение законопроекта об обеспечении принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. И первое чтение изменений в закон о высшем образовании; по обеспечению доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту; изменений в Уголовный кодекс об освобождении от уголовной ответственности судьи.

После обеда народные депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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Это последняя пленарная неделя Верховной Рады в текущем году. В следующий раз народные депутаты соберутся в сессионном зале 15 января.