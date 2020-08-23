На месте Лукашенко я бы провел новые выборы - Зеленский

Зеленский считает, что Лукашенко хочет быть уверен в своей победе, чтобы провести новые выборы. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы он был на месте белорусского лидера, то "точно" провел бы голосование через месяц – и пригласил в качестве наблюдателей международные группы.

Он отметил, что Александр Лукашенко хочет быть уверен в своей победе, чтобы провести новые выборы. Такое мнение Зеленский высказал в интервью Euronews, пишет УНН.

"Представим, что я уверен в себе, в народном голосовании, что я уверенный человек. Как я могу всех успокоить?" – сказал он. "Я бы точно сказал: "Через месяц будет новое голосование". И я баллотируюсь на новых выборах. Кто хочет баллотироваться – вперед!". "Я бы пригласил всех, всех международных наблюдателей", – отметил украинский лидер.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. Явка составила почти 84%. Центральная избирательная комиссия заявила, что шестой раз подряд победил действующий президент 65-летний Александр Лукашенко с результатом 80%. У оппозиционного кандидата 37-летней Светланы Тихановськои - 9,9%. Экзит-полы ей прогнозировали победу. На некоторых участках за нее отдали голоса до 90% избирателей. Однако не все в стране были довольны и поверили в честность выборов. Впоследствии в Беларуси начались масштабные протесты против диктатуры Лукашенко.