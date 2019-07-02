На Майдане собрались протестующие против кандидатов в депутаты Клюева и Шария

В столице прошел "антиклюевский" майдан. Фото: Радио Свобода

Люди митингуют на Майдане Незалежности в Киеве против регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады видеоблогера Анатолия Шария и бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Акция началась около 20:00 возле стелы на Майдане, передают Українськi Новини.

Ряд участников пришли с плакатами "Сепарам не место в Раде. Мы все видим","Мы устали от дерьма","Судьи сядут" и другими.

Также на месте присутствует внефракционный депутат Верховной Рады Мустафа Найем, глава националистической организации "С14" Евгений Карась, лидер партии "Объединение "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовый, заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" в Раде Егор Соболев.

В социальной сети Facebook акцию поддержал бывший президент Петр Порошенко.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу. Наша команда присоединяется к акции. В 20:00 на Майдане", - написал он.

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Напомним, ЦВК разрешила Андрею Клюеву и Анатолию Шарию баллотироваться в депутаты Верховной Рады.