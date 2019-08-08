На Луценко подали в суд

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк судится с генпрокурором Юрием Луценко.
Горбатюк подал иск в Окружной административный суд города Киева. Просит суд отменить приказ о служебном расследовании.
"Подготовили мы иск и отправляли его в суд. Может, с неделю назад, точно не готов сказать, потому что я сейчас в отпуске. ГПУ назначила служебное расследование, а мы обжаловали этот приказ. Само расследование проводилось. Сейчас, может, уже и завершено" - сказал он "Українська правда"
Истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления спецрасследований передачи материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Горбатюк не уточнил, о передаче материалов какого именно уголовного производства было.
Не смогли на этот вопрос ответить и в пресс-службе генпрокурора, отметив, что еще не видели иска.
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Ранее руководитель управления спецрасследований, которое занимается расследованием преступлений на Майдане, Сергей Горбатюк заявлял, что готов занять пост генпрокурора.
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