На Луценко подал в суд подчиненный

На генпрокурора Юрия Луценко подали в суд. Фото: УНІАН

Руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк подал иск в Окружной административный суд Киева против генерального прокурора Юрия Луценко.

В иске просит отменить приказ генпрокурора о проверках департамента, сообщила пресс-служба суда.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по этому административному делу.

11 июля Луценко подписал приказ о ликвидации департамента спецрасследований.

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Ранее Сергей Горбатюк заявлял, что руководство Генеральной прокуратуры пытается незаконно влиять на расследование преступлений на Майдане. Он считает, что реорганизация его департамента фактически происходит тайно.