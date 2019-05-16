На Лещенко завели криминал

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 33313
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 882
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2034
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6193
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7299
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
14
23
3
4
7
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
Жена Зеленского купила самострой - СМИ
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Удобная для Януковича: что известно о новой руководительнице Конституционного суда
Под Конституционным судом подрались &quot;свободовцы&quot;, Нацкорпус и БПП
Под Конституционным судом подрались "свободовцы", Нацкорпус и БПП
В столице продолжаются митинги за отставку Луценко и Авакова
В столице продолжаются митинги за отставку Луценко и Авакова
Видео
Все видео
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
Вакарчук раскрыл планы по финансированию партии и формированию списков
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
С "киборгом" и антикоррупционером: Вакарчук представил свою команду
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Рада определяет дату инаугурации Зеленского (онлайн)
Инаугурация в комитете и ратификации в зале: онлайн заседания Рады
Инаугурация в комитете и ратификации в зале: онлайн заседания Рады
Председатель Конституционного суда попал в коррупционный скандал
Председатель Конституционного суда попал в коррупционный скандал
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 270
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9279
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 72
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 15:35

На Лещенко завели криминал

2 Комментировать
На Лещенко завели криминал
Нардепа Сергея Лещенко подозревают в коррупции. Фото: УНІАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Сергеем Лещенко, он будет вызван на допрос. Об этом сообщает САП в Facebook.

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирования необходимых общественных мнений в медиапространстве", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро, а САП будет осуществлять процессуальное руководство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лещенко требует от Луценко представления на себя

Генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Сергея Лещенко в разглашении материалов досудебного следствия так называемой "черной кассы" Партии регионов, которая привела ко вмешательству в выборы президента США 2016-го. По словам Луценко, парламентария вызовут на допрос в Генпрокуратуру.

В мае 2016-го Лещенко обнародовал данные о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии 2012-го.

В документах фигурировал Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Лещенко завели криминал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 56846
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 38641
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 33295
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31348
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26298
Политика
Мажоритарщики собрались на экстренное совещание
Мажоритарщики собрались на экстренное совещание Просмотров: 306
Причина наших бед - хроническая неопределенность. Перед нацией надо поставить цель - самое интересное в журнале "Країна"
Причина наших бед - хроническая неопределенность. Перед нацией надо поставить цель - самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 45
Назвали первый жесткий тест для Зеленского после инаугурации
Назвали первый жесткий тест для Зеленского после инаугурации Просмотров: 522
Из АП идет второй топ-чиновник – СМИ
Из АП идет второй топ-чиновник – СМИ Просмотров: 243
Лещенко подает в суд на САП
Лещенко подает в суд на САП Просмотров: 45
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 37458
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua