На Лещенко завели криминал

Нардепа Сергея Лещенко подозревают в коррупции. Фото: УНІАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Сергеем Лещенко, он будет вызван на допрос. Об этом сообщает САП в Facebook.

"Согласно опубликованной в СМИ информации, народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирования необходимых общественных мнений в медиапространстве", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро, а САП будет осуществлять процессуальное руководство.

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Генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Сергея Лещенко в разглашении материалов досудебного следствия так называемой "черной кассы" Партии регионов, которая привела ко вмешательству в выборы президента США 2016-го. По словам Луценко, парламентария вызовут на допрос в Генпрокуратуру. В мае 2016-го Лещенко обнародовал данные о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии 2012-го. В документах фигурировал Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".