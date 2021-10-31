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воскресенье, 31 октября 2021 13:12

На избирательных участках в Харькове фиксируют массовые нарушения

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На избирательных участках в Харькове фиксируют массовые нарушения
Наблюдатели "Опоры" сообщили о ряде нарушений. Фото: ua.news

С начала дня выборов наблюдатели "Опоры" зафиксировали в Харькове ряд нарушений.

В частности, 73,6% избирательных участков начали утреннее заседание в 7:15 или позже, как этого требует закон. Об этом сообщила председатель правления организации Ольга Айвазовская.

"Имеем цифру почти в 25%, которые начали свои заседания раньше времени. Поэтому не все субъекты избирательного процесса имели возможность следить, где находились избирательные бюллетени ночью, были ли они в сейфе, или нет была повреждена печать, была ли сохранена избирательная документация и прочее", - сказала Айвазовская.

604 из 605 участков открылись вовремя. Протокол утреннего заседания вели на 78,5% избирательных участках.

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"Это проблема, потому что в него вносятся данные, которые важны для этапа подсчета голосов. И начали голосование заблаговременно на 11% участков на Харьковщине, в то же время вовремя: 88,6% участков, 0,5% это не то, что не начали в 8:00. Произошло определенное задержание этого этапа, но оно было незначительным", - сообщила Айвазовская.

В харьковский роддом №7 и в коммунальное предприятие "Городской перинатальный центр", где расположены избирательные спецучастки, наблюдателей "Опоры" не пускали - требовали отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

"Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателя пустили на участок. Подобные действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя - это удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. Никаких требований относительно необходимости ковид-сертификатов в Избирательном кодексе не прописано", - отметил координатор "Опоры" по выборам в Харьковской области Николай Зинченко.

На участке по улице Луи Пастера заметили 39-летнего избирателя, фотографировавшего бюллетень. Правоохранители остановили мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

Согласно Избирательному кодексу, голосование в Украине является тайным. При заполнении бюллетеня запрещается фото- и видеофиксация, а также присутствие посторонних лиц.

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На участке №631306, который находится на территории КНП "Городская клиническая больница №14 им. проф. Л.Л.Гиршмана", наблюдатели зафиксировали попытку подписания пустого протокола.

В пустом протоколе уже поставили подписи глава, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. После фиксирования факта досрочного подписания протокола наблюдатель вызвал полицию.

"Протокол о подсчете голосов подписывается после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов", - объяснил Зинченко.

В день внеочередных выборов мэра Харькова 31 октября на избирательных участках в школах будет работать 41 пункт вакцинации. Они будут работать с 9:00 до 18:00.

В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca.

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31
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