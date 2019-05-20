На инаугурации Зеленского произошел курьез

На инаугурации упало удостоверение президента. Фото: ukrinform.ua

Удостоверение президента упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому.

Cогласно церемонии инаугурации, Зеленский получил удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку.

Через несколько секунд удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из участников церемонии и возвращено на место, пишет Цензор.нет

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Затем он принял командование Вооруженными силами Украины в Мариинском парке.