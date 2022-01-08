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суббота, 08 января 2022 20:15

На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина

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На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
Государственным телеканалом занимается бывший продюсер подсанкционных прокремлевских телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

На государственном телеканале "Рада" начали хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ, которая "помогает" Казахстану.

Отрывок из эфира выложил в Facebook блоггер Сергей Стерненко.

В пятницу, 7 января, в студии канала одна из собеседниц заявила: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенка и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А это государственный телеканал "Рада", которым недавно занимается экс-продюсер каналов Медведчука Семенов. В эфире спонсируемого за наши средства канала "экспертка" восхваляет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и одобряет вторжение российских войск в Казахстан", - пишет Стерненко.

До этого в эфире НАТО называли "инструментом противостояния, а не спасением для Украины".

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Телеканал "Рада" финансируется из государственного бюджета, то есть из карманов украинских налогоплательщиков.

15 декабря канал заработал в формате телемарафона. Им занимается бывший продюсер "112 Україна", NewsOne и "Прямий" Алексей Семенов.

2 января в городе Жанаозен, на западе Казахстана, начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. Затем акции переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

5 января правительство страны ушло в отставку. Ввели режим чрезвычайной ситуации.

Силовики начали активную фазу подавления акций протеста, которую власть называет антитеррористической операцией. Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев попросил ОДКБ ввести войска.

6 января Российская Федерация отправила в страну части воздушно-десантных войск, участвовавших в агрессии против Украины.

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