На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина

Государственным телеканалом занимается бывший продюсер подсанкционных прокремлевских телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

На государственном телеканале "Рада" начали хвалить самопровозглашенного президента Беларуси, диктатора Александра Лукашенко и армию РФ, которая "помогает" Казахстану.

Отрывок из эфира выложил в Facebook блоггер Сергей Стерненко.

В пятницу, 7 января, в студии канала одна из собеседниц заявила: "Вы знаете, я слышала выступление Лукашенка и мне понравилось, как он поддержал президента Казахстана. Он сказал, что именно такой президент может найти пути решения с бунтовщиками. Но так как это террористы, хорошо уже подученные люди, то пришлось воспользоваться ОДКБ".

Про РФ сказала: "Немножко отвлечется от Украины, потому что есть задача помочь Казахстану".

"А это государственный телеканал "Рада", которым недавно занимается экс-продюсер каналов Медведчука Семенов. В эфире спонсируемого за наши средства канала "экспертка" восхваляет самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и одобряет вторжение российских войск в Казахстан", - пишет Стерненко.

До этого в эфире НАТО называли "инструментом противостояния, а не спасением для Украины".

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Телеканал "Рада" финансируется из государственного бюджета, то есть из карманов украинских налогоплательщиков.

15 декабря канал заработал в формате телемарафона. Им занимается бывший продюсер "112 Україна", NewsOne и "Прямий" Алексей Семенов.