На еврореализм Ляшко есть запрос среди миллионов украинцев - эксперт

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что большинство украинских политиков боятся критиковать ЕС и Запад через политический страх. Фото: YouTube

Такое мнение высказал директор Института Глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя острые заявления лидера Радикальной партии против контрабанды леса, отстаивания моратория на вывоз леса-кругляка и отчета британской неправительственной организации Earthsight.

"Большинство украинских политиков боятся критиковать ЕС и Запад в целом из-за политического страха, слишком близкие отношения или вовлеченность в контрабандные потоки леса.

В то же время главный радикал не пытается усидеть на 2-х стульях между лояльностью европейских элит и интересом украинских избирателей. Заняв четкую позицию - Украина превыше всего, а интерес украинца важнее геополитических раскладов и подыгрывании старшим политическим партнерам. Чем-то такой стиль поведения напоминает Трампа с местными и ментальными различиями", - считает политолог.

"Отстаивание национального интереса принципиально важно в процессе сближения с ЕС, ведь торговые отношения и высокая политика базируются исключительно на лоббировании собственных отраслей и доступах к чужим рынкам и ресурсам", - добавляет В. Карасев.

"Поэтому лучшим еврооптимизмом будет здоровый проукраинский еврореализм, который обеспечит не только выгодные условия экономического сотрудничества с ЕС, но и самому Европейскому союзу даст надежного, долговременного и взаимовыгодного партнера" - напоследок подытожил эксперт.

Напомним, из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира, и больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.