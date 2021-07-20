На этой неделе скандальный судья Чаус может "найтись" на границе - СМИ

Офис президента планирует "легализовать" Чауса и передать его дело в СБУ, сообщил журналист Юрий Бутусов

На этой неделе украинские силовики попытаются легализовать опального судью Николая Чауса. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, соответствующее задание президент Владимир Зеленский поставил в пятницу на прошлой неделе во время специального совещания с силовиками.

"В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо легализовать в промежутке 19-25 июля", - говорится в сообщении.

Ответственным лицом назначен руководитель СБУ Иван Баканов. По тайному сценарию представители СБУ должны "найти" Чауса на границе "во время незаконного пересечения".

Рассматривают границу с Молдовой, Приднестровьем и Россией. Последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и пограничники.

О планах Офиса президента "легализовать" Чауса и передать его дело в СБУ, сообщил также журналист Юрий Бутусов.

"По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР Минобороны. Всей этой операцией руководит, конечно, Офис президента. Чтобы использовать Чауса под своим контролем, власти планируют забрать дело судьи из-под следствия НАБУ и передать его в подконтрольное Зеленскому СБУ", - пишет Бутусов.

"Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, которые дадут формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, в нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка", - сообщает журналист.

Бутусов также предполагает, что вместо реального уголовного дела Зеленский и Ермак попытаются использовать предъявление Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-"вагнеровцев".

"Чтобы просто забить информационное поле другими предлогами. Однако предъявление Чауса не смогут заставить НАБУ тихо передать свое расследование в СБУ. Возникнет громкий скандал, большой политический резонанс из-за попытки спасти взяточника от ответственности", - резюмирует Бутусов.