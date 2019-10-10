На Донбассе у нас Приднестровье - Зеленский

"Физически, поставим мы с вами забор будет овраг, заминировании, еще что-то - это не имеет значения", - Зеленский. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей - практически Приднестровье.

Об этом он сказал на пресс-марафоне, который длится с 10:00.

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был замороженным. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу вам сказать и гарантировать на 100 процентов, что этого не произойдет".

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"Честно говоря, а что сейчас? А сейчас так и есть. Сейчас там у нас Приднестровья практически. Отношений нет. Гуманитарная миссия хоть какая-то есть. Единственное, что сегодня отличает временно оккупированный Донбасс от Приднестровья или абхазского варианта, - это то, что у нас раздаются выстрелы. Физически, поставим мы с вами забор или будет овраг, заминирование, еще что-то - это не имеет значения. Если нет отношений и мы не признаем эту территорию (отдельной. - Gazeta.ua), то это и является Приднестровьем", - сказал Зеленский.

Приднестровье - это самопровозглашенная, непризнанная миром республика на территории Молдовы.