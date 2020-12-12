На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб

В центре Киева проходит акция в поддержку фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Подозреваемыми объявили музыканта Андрея Антоненко, военного медика Яну Дугарь и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко. Прямых доказательств их вины следствие не имеет.

Фото: УНИАН

Активисты устроили траурную процессию от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису президента. Владимиру Зеленскому принесли гроб, оклеенный наклейками со словами "Весна пришла - невинных сажают".

"Погребение правосудия" проходит под траурную музыку. Активисты принесли лампадки.

После акции на Банковой активисты посетят МВД и Офис генпрокурора.

Правительственный квартал усилили правоохранителями.

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Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. В мае в этом году Дугарь выпустили под залог. 11 августа под домашний арест вышла Кузьменко. Антоненко уже год находится за решеткой.