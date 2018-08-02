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четверг, 02 августа 2018 17:12

На Банковой грядут кадровые изменения

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На Банковой грядут кадровые изменения
Двое заместителей главы АП Дмитрий Шимкив и Алексей Филатов уйдут в отставку. Фото: nv.ua

В ближайшее время будут отправлены в отставку два заместителя главы Администрации президента - Дмитрий Шимкив и Алексей Филатов.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Шимкив будет отправлен в отставку после отпуска, в которой сейчас находится, а Филатов - до конца августа.

Точную причину будущих отставок источник не назвал, отметив, что они связаны с выборами президента, которые пройдут в марте 2019 года. На их места будут назначены "люди из предвыборного штаба президента Петра Порошенко", добавил собеседник.

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Дмитрий Шимкив и Алексей Филатов были назначены на должности заместителей главы АП в июле 2014 года.

Шимкив занимается вопросами координации реформ, инноваций и управлением изменениями в Администрации.

Филатов отвечает за правовое обеспечение выполнения конституционных функций президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, представительство президента Украины в судах.

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