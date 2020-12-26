Мы же не мясом воюем - в СНБО раскритиковали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации"

В СНБО прокомментировали заявление Зеленского о "тотальной мобилизации". Фото: Укринформ

Идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России - нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.

"Окружение рассказывает президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, - мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин - а обученные эти люди держать оружие в руках? Нет. Или эти люди хотят это делать? Нет ", рассказал в интервью НВ генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря СНБО.

В Украине патриотизм "не поддерживается на уровне государства" и 2014 год - это показатель. Кривонос считает, что государство должно воспитывать мобилизационный резерв, в частности идеологически.

"Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. С другой стороны, посмотрите на опыт армяно-азербайджанской войны. Она показала, что небольшое количество личного состава во взаимодействии с техникой при правильно спланированных операциях позволяет достичь высоких результатов. Поэтому огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу", сказал Кривонос.

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Напомним, Владимир Зеленский в интервью заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыму "будет большая война" и всеобщая мобилизация - мужчин и женщин.