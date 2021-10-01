"Мы уже не проигрываем информационную войну". В Минобороны раскрыли российские фейки

Фейки, запущенные Россией, отслеживают украинские специалисты. Фото: armyinform.com.ua

Украина уже не проигрывает информационную войну России.

"Не нужно думать, что Украина является исключительно жертвой информационных спецопераций. Мы уже не проигрываем информационную войну. Это было вчера. Сегодня мы сопротивляемся и являемся флагманами определенных тем, на которые должны отвечать наши пророссийские оппоненты. Минобороны имеет и военное радио, и военное телевидения и информационное агентство, где есть миллионы просмотров. Мы профессионально отслеживаем системные фейки по дискредитации ВСУ, которые работают по одной и той же схеме - привязываются к какому-то событию", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире "Права на власть".

Маляр назвала ряд фейков росспропаганды: якобы Украина оставила своих военных в Афганистане или о том, что в ВСУ свирепствует эпидемия коронавируса накануне международных военных учений.

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Накануне призывной кампании распространяют фейки о том, что призывников ловят на улицах и силой тянут в армию, призывают лиц с инвалидностью.

"Все это якобы от ребят, которые лично с таким сталкивались ... Россия подобные вещи делает еще с 90-х годов, поскольку ее задача - чтобы как можно меньше людей у ​​нас хотели служить в армии", - сказала Маляр.

В прошлом году Служба безопасности Украины заблокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, которой управляют из России, для дискредитации украинской власти. Киберспециалисты установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, обеспеченную всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов".