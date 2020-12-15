"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол

Порошенко добавил, что Чорновол находится под защитой украинского народа. Фото: "РБК-Украина"

15 декабря на митинге под Государственным бюро расследований пятый президент Петр Порошенко поддержал журналистку и экс-нардепа Татьяну Чорновол, которой бюро инкриминирует убийство во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Об этом сообщает "Еспресо.TV".

"Мы тебя ждем в украинской Верховной Раде. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время Татьяна получила мандат народного депутата, потому что мы считаем, что Татьяна - абсолютно бескомпромиссная женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но, которая смело выступала и против Януковича, и против его титушок и против Портнова, и тех кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров, была на переднем крае", - отметил Порошенко.

Татьяна Черновол - символ украинского политика. Она находится под защитой украинского народа, добавил он.

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Татьяна Черновол - нардеп 8-го созыва ВР, журналистка и общественная деятельница, экс-корреспондент изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель". Сегодня экс-депутату Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания 2014 года, где на тот момент находился штаб "Партии регионов".