"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол

 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 837
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 252
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 612
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 306
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 666
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1350
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4527
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4779
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1728
Фото
Все фото
11
12
6
8
6
В Украине началась акция &quot;Украина без Кучмы&quot;
В Украине началась акция "Украина без Кучмы"
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
Видео
Все видео
"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол
"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол
Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским
Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Интервью
1/5
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2023 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 1386
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 558
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 963
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 315
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2358
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 513
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
вторник, 15 декабря 2020 19:48

"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол

  Комментировать
&quot;Мы тебя ждем в Верховной Раде&quot;, - Порошенко поддержал Чорновол
Порошенко добавил, что Чорновол находится под защитой украинского народа. Фото: "РБК-Украина"

15 декабря на митинге под Государственным бюро расследований пятый президент Петр Порошенко поддержал журналистку и экс-нардепа Татьяну Чорновол, которой бюро инкриминирует убийство во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Об этом сообщает "Еспресо.TV".

"Мы тебя ждем в украинской Верховной Раде. Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время Татьяна получила мандат народного депутата, потому что мы считаем, что Татьяна - абсолютно бескомпромиссная женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но, которая смело выступала и против Януковича, и против его титушок и против Портнова, и тех кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров, была на переднем крае", - отметил Порошенко.

Татьяна Черновол - символ украинского политика. Она находится под защитой украинского народа, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктова заявила о расследовании 60 производств по делам Майдана

Татьяна Черновол - нардеп 8-го созыва ВР, журналистка и общественная деятельница, экс-корреспондент изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель".

Сегодня экс-депутату Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания 2014 года, где на тот момент находился штаб "Партии регионов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мы тебя ждем в Верховной Раде", - Порошенко поддержал Чорновол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 41168
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19648
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 12 Просмотров: 15275
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 15048
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 14013
Политика
"Слуга" в Раде выбирал Mercedes
"Слуга" в Раде выбирал Mercedes Просмотров: 774
Двое министров подали заявления об увольнении
Двое министров подали заявления об увольнении Просмотров: 3078
Депутаты приняли бюджет на 2021 год
Депутаты приняли бюджет на 2021 год Просмотров: 585
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана 1 Просмотров: 1071
Назвали троих кандидатов на должности министров
Назвали троих кандидатов на должности министров Просмотров: 6058
Больше всего комментируют
17
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
16
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
12
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
Голосов: 18583
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть