Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо

Сивохо считает, что результаты опроса объективны. Фото: lb.ua

Украина проводит опрос жителей оккупированных территорий Донбасса по поводу их электоральных настроений.

Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в интервью lb.ua.

"Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на [местные] выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить [свою позицию]", - сказал Сивохо.

Он заявил, что результаты опроса считает объективными. Однако подробностей пока раскрыть не может.

На вопрос журналистки, как удалось пообщаться с гражданами на оккупированной территории, ответил: "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!"

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Весной 2014 года сепаратисты при поддержке России провели на Донбассе псевдореферендум, по результатам которого объявили себя "республиками". С тех пор Украина не имеет доступа к подконтрольным боевикам территориям.