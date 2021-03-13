"Мы повзрослели" - среди "слуг" анонсировали масштабное очистки

Зеленский заявил о чистках "Слуг". Фото: Главком

"Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на XI съезде партии "Слуга народа", сообщает УП.

"Партия "Слуга народа" сегодня начинает новый период. Считаю, мы, вы повзрослели, признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей (есть и такие). И мы готовы двигаться дальше", - сказал в обращении.

Напомнил, работающих в сложных условиях, в условиях войны, коронавируса, мирового финансового кризиса.

"Когда против нас старая система, олигархи, их СМИ, их судьи, депутаты, потерявших неприкосновенность, чиновники, потерявших схемы, теневые царьки, которые скупали землю, якобы не продается, теневые букмекеры, что зарабатывали миллиарды, не платя ни одной гривны в бюджет Украины, те, кто поливал нас последними словами, а теперь набиваются в друзья, те, кто были друзьями, а теперь поливают нас последними словами".

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Призвал выйти тех, кто считает "все пропало".

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