Зеленский на съезде поучал своих депутатов, как должны голосовать

Зеленский приказал партии голосовать за важные законы. Фото: Слово и Дело

Президент Владимир Зеленский рассказал фракции "Слуги народа" в парламенте как должны голосовать за некоторые законопроекты на XI съезде партии "Слуга народа". Об этом сообщает УП.

"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных важные для страны вещи, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов "Слуги народа". Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии. пусть это останется на их совести ", - сказал президент.

Важными назвал законы, закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластия, законы необходимы для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоление коррупции, восстановление справедливости.

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Также обратился к представителям партии в регионах с просьбой не ждать пошаговых инструкций из Киева, а брать на себя инициативу и ответственность за изменений на местах.

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