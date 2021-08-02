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Спецтема: 30 лет независимости

"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России

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&quot;Мы поможем&quot; - украинский дипломат прогнозирует распад России
С распадом РФ на построссийском пространстве образуется ряд демократических стран, считает дипломат Владимир Огрызко. Фото: Центр совместных действий

В недалекой перспективе Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса. А Российская Федерация распадется на меньшие государства, и эти страны могут стать частью цивилизованного мира.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в опубликованном на Gazeta.ua интервью Центру совместных действий.

"Мечтаю, что мы наконец присоединимся к ЕС и НАТО. Это я вижу в недалекой перспективе", - сказал дипломат.

Это коренным образом изменит политическую систему, считает он:

"Тогда мы наконец откажемся от централизма и управленческой конструкции времен Чингисхана. И перейдем к нормальной европейской демократической практике. Будут реальные политические силы, реальный парламент, где президент будет выполнять какие-то функции лишь в отдельных случаях и не будет вмешиваться в политическую жизнь, как сейчас".

Таким образом Украина вернется к своей традиции и истокам, говорит Огрызко.

"Украинское общество исторически демократическое. Самодержавие у нас не проходит. Для нас действительно ментально лучше подходит парламентская дискуссия. Да, с "чубленням" и ссорами. Но в результате мы производим общую линию, которую все поддерживаем", - объясняет.

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Одновременно с этими преобразованиями Украины состоится важное геополитическое изменение - распадется РФ, прогнозирует дипломат.

"Параллельно подойдет к концу история нашего северо-восточного соседа. Я искренне верю в то, что мы ему поможем, - говорит он. - Так исторически должно сложиться, потому что империи - это искусственное образование. Они не могут вечно держаться, должны распасться. И когда на месте этого Мордора возникнут нормальные цивилизованные государства, без имперского мышления и практики, вот тогда все североатлантическое и построссийское пространство станет прообразом действительно новой конструкции от Ванкувера до Владивостока, где будут безопасность, уважение прав человека, экономический рост, и где люди будут чувствовать, что живут в цивилизованном обществе".

В рамках проекта #укрдерждовгобуд к 30-й годовщине Независимости Центр совместных действий провел серию интервью о становлении Украинского государства и институтов власти.

Министр иностранных дел 2007-2009 годов Владимир Огрызко рассказал о том, как появилась и развивалась украинская дипломатия, когда мы действительно выбрали проевропейский курс и на какие шаги шла Россия с момента распада СССР, чтобы удержать Украину в поле своего влияния. Читайте больше в материале "Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия".

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