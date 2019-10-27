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понедельник, 28 октября 2019 18:25

Мы отказываемся от наказания преступников ради освобождения невинных - Отар Довженко

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Автор: Валерий Шмаков
  "Общественный диалог об обмене военнопренными подменен попагандистскими штампами и лозунгами, надиктованными россией", - считает Отар Довженко
"Общественный диалог об обмене военнопренными подменен попагандистскими штампами и лозунгами, надиктованными россией", - считает Отар Довженко

Освобождение заключенных - это зона и манипуляций, и недостаточной осведомленности - считает журналист и писатель Отар Довженко. "Мы до конца не понимаем, какие условия этих переговоров, кто и как их ведет, которые люди и на каких основаниях отпускают пленников", - рассказал он в интервью журналу "Країна".

"Риторика о том, что" какая разница, кто, кого и как? Главное, чтобы наши ребята вернулись домой " мне кажется популистской и неискренней. Более того, это как раз то, с чего в свое время начал возврат в украинскую политику Медведчук. Это была его слова:" Наша цель - чтобы все удерживаемые лица вернулись домой ".

Украина задерживает преступников, которые с оружием в руках выступают против украинского государства на украинской территории. Это преступники, они должны быть наказаны как минимум длительным сроком в тюрьме. А тут появляется Медчедчук или Зеленский, какой-то влиятельный человечек, который говорит: "Всем надо домой. У всех есть дети и родители. Поэтому мы отдадим этих, а нам вернуть наших". Но подождите, наши - не преступники, их просто схватили на улице", - отметил Довженко..

"Мы отказываемся от наказания преступников ради того, чтобы освободить невиновных. Мне кажется, что украинское общество недостаточно продумывает эту схему. Людей пытаются отшлепать по щекам и заставить воспринимать этот обмен эмоционально. Освобожденный моряк вернулся к своей невесте, своей собачке, своему котику. Жесть, это супер. Но завтра Россия похватает на стройках под Москвой еще сто наших украинцев, и нам снова придется их выкупать. Нам говорят: "Мы платим мусором за наших лучших людей". Но завтра этот мусор снова будет использован против нас, а очередных наших лучших людей мы снова будем выкупать.

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Поэтому я не имею по обмену определенной позиции. Не менять нельзя. Но общественного диалога на эту тему не было и нет. Он подменен пропагандистскими штампами и лозунгами, которые надиктованные Россией ", - подчеркнул Отар Довженко.

Интервью с Отаром Довженко читайте в журнале "Країна".

Освобожденный из России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что пожмет руку президенту России Владимиру Путину, если такой поступок поможет освободить других украинских пленных. Об этом он заявил в эфире "Радио Крим.Реалии".

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден одного человека", - отметил Сенцов.

Автор: Валерия Радзиевская
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28
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