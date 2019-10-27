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воскресенье, 27 октября 2019 16:23

Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко

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Автор: Валерий Шмаков
  "Человек, который не знает законов и не думает о регламенте, обречен рано или поздно быть опущенным с небес на землю " - считает журналист Отар Довженко
"Человек, который не знает законов и не думает о регламенте, обречен рано или поздно быть опущенным с небес на землю " - считает журналист Отар Довженко

Аудитория, которая поддерживает Владимира Зеленского, очень скоро изменится, потому что президент не сможет удовлетворить те надежды, которые на него возлагают избиратели, - говорит журналист и писатель Отар Довженко в интервью журналу "Країна". По его словам, недовольный электорат Зеленского может выйти на улицы, и тогда акции протеста станут массовыми.

"Половина избирателей Зеленского надеялись на снижение коммунальных тарифов. То, что ни президент, ни правительство не устанавливают коммунальных тарифов, их не гребет.

Стиль поведения власти, копирование сериала "Слуга народа", со временем будет скорректирован. Хотя этот стиль нравится толпе, массовой аудитории, но этот стиль не понимает элита. А все-таки власти надо будет находить взаимопонимание с элитами: с бизнесом, с общественными деятелями, с местным самоуправлением. Пока президент взаимодействует с элитами в специфическом стиле - "Пошел вон!". Человек, который не знает законов и не думает о регламенте, обречен рано или поздно быть опущенным с небес на землю ".

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Один из способов сохранить лицо власти, говорит журналист, это - вогнать ситуацию в хаос.

"Но если начнется хаос, невозможно будет выполнить вообще никаких предвыборных обещаний. Поэтому начнет падать экономика и перестанут работать те механизмы, которые сейчас есть, какими несовершенными они бы ни были. Если это произойдет, состоится массовое разочарование во власти. А у нас люди если разочаровываются, сразу выходят на улицу. Пока выходят те люди, которые не голосовали за Зеленского. А когда начнут выходить те, кто за него голосовали, это будет страшно ", - предостерег Отар Довженко.

Интервью с Отаром Довженко читайте в журнале "Країна".

66% украинцев положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-11 октября. Это на 7% меньше по сравнению с сентябрем. Месяц назад его деятельность положительно оценивали 73% украинцев.

Автор: Валерия Радзиевскакя
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Дата
27
октября

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