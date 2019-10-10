"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку

Зеленский согласовал "формулу Штайнмайера", которую называют капитуляцией Украины. Фото: ukrinform.ua

Президент Владимир Зеленский признал, что его команда недостаточно коммуницировала с гражданами относительно "формулы Штайнмайера". Это стало причиной акций протеста.

Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами.

"Коммуникационно наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. Это правда. Это ошибка. Но в наших других шагах, которые защищают интересы Украины, ошибки никакой не было", - сказал Зеленский.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе. По так называемой "формуле Штайнмайера", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада якобы должна закрепить этот "статус" на постоянной основе. 6 октября украинцы в разных городах вышли на вече против воплощения "формулы Штайнмайера". На майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тыс. человек.