"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился к украинцам. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский обратился к украинцам после того, как Россия признала самопровозглашенные республики "Л/ДНР".

"Последние действия РФ – это нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с этими решениями возлагается на Россию", – сказал президент, сообщает Gazeta.ua.

Он заверил, что нет никаких оснований для хаотических действий. Призвал украинцев не поддаваться провокациям и подчеркнул, что украинские границы надежно защищены.

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"Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим", - сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".