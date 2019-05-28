"Мы испуганы" - Кравчук высказался за диалог с Россией

Кравчук посоветовал Зеленскому опираться на Будапештский меморандум

После налаживания диалога с Россией при участии западных партнеров Украине придется наладить двусторонние отношения с Россией.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

"Минский формат надо обновить. Добавить туда игроков, которые имеют большую международную силу, учитывая Большую семерку или больше. Чтобы минский формат принимал решения. Он сейчас этого не делает...

После обновления минского формата первый шаг - это диалог с Россией. Не надо бояться этого. Когда мы вступаем в диалог, это не значит, что мы что-то сдаем. Это предложения, обсуждения. А когда люди говорят - пушки молчат. Мы испуганные еще и потому, что часть украинского политикума кричат ​​"Прочь от Москвы". А как, если у нас с ними 2250 километров границы? Куда идти? Мы должны жить в такой ситуации и налаживать с ними отношения. Нам не надо братства, дружбы, пустых слов, нам нужны нормальные международные отношения, основанные на международном праве", - сказал Кравчук.

Он посоветовал президенту Владимиру Зеленскому поставить перед миром вопрос создания фонда по восстановлению Донбасса, опираясь на Будапештский меморандум.

"Надо сказать всем: они должны, согласно документу, помогать Украине", - подчеркнул Кравчук.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы РФ начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России ("Нормандский формат") подписали Минские соглашения. Документ предусматривает восстановление полного контроля Украины над границей и вывод из Донбасса российских военных формирований. Москва свои обязательства не выполняет.