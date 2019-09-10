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вторник, 10 сентября 2019 18:11

"Мы еще встретимся и поговорим" - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам

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&quot;Мы еще встретимся и поговорим&quot; - нардеп-кнопкодав пригрозил журналистам
Нардеп-кнопкодав Ковалев пригрозил журналистам, за то что те опубликовали видео с ним.

Народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев, которого поймали на кнопкодавстве, угрожал журналистам. Об этом сообщает движение "Чесно".

В кулуарах он подошел к журналистам движения с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.

Ковалев спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере. На вопрос, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил:

"Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

Он также записал фамилию и поинтересовался, с какого округа журналист.

"Расцениваем это как угрозу нашим журналистам за выполнение профессиональной деятельности в соответствии со статьей УК Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста ", в соответствии с чем было подано заявление о преступлении в правоохранительные органы", - заявили в "Чесно".

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Александра Ковалева избрали в округе №51 в Донецкой области.

Движение "Чесно" сообщает, что тот занимался "гречкосейством" на выборах.

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