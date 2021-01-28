МВФ продолжил работу миссии в Украине

Украина находится в активной стадии переговоров с МВФ. Фото: Reuters

Миссия Международного валютного фонда продолжит свою работу в Украине.

Работа продлится еще на 7-10 дней. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, которые на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - отметил он.

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По словам министра, последняя встреча с миссией у властей Украины состоялась 25-26 января. Говорили о технических вещах, консолидацию бюджета на 2022 год.

Для продолжения финансирования Международный валютный фонд выставит ряд новых условий по борьбе с коррупцией, работы Конституционного суда и цен на газ. Поэтому оснований для получения очередного транша раньше, чем в апреле, нет.