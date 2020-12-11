МВФ может начать свою работу в Украине в ближайшее время

В Украину вернется миссия МВФ. Фото:www.facebook.com/imf

В ближайшее время Украина ожидает сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда. Правительство стремится пересмотреть программу сотрудничества с фондом. А также ожидает получить транш кредита от МВФ.

Об этом сообщает "УНН".

"Прежде всего залогом уверенного движения Украины к выходу из кризиса является сотрудничество с МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнерами. В частности, мы ожидаем в ближайшее время сообщение о начале работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Это даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время 2-го транша по программе Stand-by, которая на сегодня открыта в нашем государстве ", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что в этом году Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с Европейским Союзом и кредитное соглашение, в рамках которых Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

Европейский Союз выделил Украине €600 млн макрофинансовой помощи. Это 1-й перечислен транш кредита в размере €1,2 млрд.