"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский переписывался с любовницей во время заседания Верховной Рады.
Об этом сообщает "TK Media".
Девушку зовут Екатерина Демченко, но в телефоне нардепа она подписана как "Черк Нат Сивер".
Демченко в Facebook указала, что работает в "Тойота Центр Чернигов Сивер-Авто". Компания с таким же названием указана в декларации Семинского. Автомобильная компания "Сивер-Авто" принадлежит его жене Татьяне Бушай. Также Демченко есть в списке помощников нардепа.
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"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз", - пишет Семинский.
"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", - получает ответ от "Черк Нат Сивер".
Затем этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко. Фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают, говорится в первоисточнике.
Абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.
В последней публикации на своей странице от 10 октября Екатерина Демченко просит поддержки на местных выборах - она баллотировалась 3-м номером от "Слуги народа" в 5-м округе Чернигова.
За 3,5 года существования страницы Демченко не проявляла политических амбиций. На стене только фото с тусовок и отдыха на природе. Единственный пост с текстом опубликован 21 сентября на кануне местных выборов.
Переписку нардеп прикрывал обращением другого народного депутата Скороход в Энергоатом, что и привлекло внимание журналиста.
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