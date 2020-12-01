"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский переписывался с любовницей во время заседания Верховной Рады.

Об этом сообщает "TK Media".

Девушку зовут Екатерина Демченко, но в телефоне нардепа она подписана как "Черк Нат Сивер".

Демченко в Facebook указала, что работает в "Тойота Центр Чернигов Сивер-Авто". Компания с таким же названием указана в декларации Семинского. Автомобильная компания "Сивер-Авто" принадлежит его жене Татьяне Бушай. Также Демченко есть в списке помощников нардепа.

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"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз", - пишет Семинский.



"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", - получает ответ от "Черк Нат Сивер".



Затем этот же контакт звонит нардепу в WhatsApp. Он сбрасывает и перезванивает. Высвечивается номер. По этому номеру в Telegram находит контакт Екатерины Демченко. Фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем "Черк Нат Сивер" совпадают, говорится в первоисточнике.



Абоненты называют друг друга "котиками", обсуждают "вчерашнее", а также обмениваются любовными смайлами и комплиментами.

Фото: tk.media

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