Мураев, Ляшко и Тимошенко возглавили рейтинг самых богатых чиновников-кандидатов в президенты

Евгений Мураев, Олег Ляшко и Юлия Тимошенко возглавили рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты.

Общественное движение "Честно" назвало Евгения Мураева, Олега Ляшко и Юлию Тимошенко лидерами рейтинга неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты

Соответствующие сведения обнародовало общественное движение "Честно".

Общественное движение "Честно" назвало Евгения Мураева, Олега Ляшко и Юлию Тимошенко лидерами рейтинга неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты

Отметим, что именно лидеры партий "Наши", ВО "Батькивщина" и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.

В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры – должность главного редактора газеты "Свобода". В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею.

Что касается Юлии Тимошенко, то она в политике уже около 20 лет, и сама неоднократно рассказывала, что "потеряла все" накопленное в 90-х, когда будущий лидер "Батькивщины" еще занималась бизнесом. Что не мешает ей декларировать более 20 млн гривен личных средств.

Остальные чиновники-кандидаты значительно отстают от лидеров рейтинга нажитого непрозрачным путем богатства, декларируя от 5 млн гривен и менее.