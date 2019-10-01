"Можете разобраться?": Тищенко просил защиты от женщин, которые коснулись его руки

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Народный депутат Николай Тищенко попросил полицию "разобраться" с двумя женщинами, которые коснулись его руки на митинге предпринимателей по Офисом президента.

Видео обнародовали "UA:Новости".

Сначала Тищенко выслушивал женщину и держал ее за руку. Когда с ним начала говорить другая участница акции, он сказал: "Да не держите меня за руку".

Затем обернулся в сторону полицейского и представителя полиции диалога, которые стояли за его спиной.

"Можно, чтоб они меня не трогали и не толкали? Вот одна женщина (указывает на женщину, руку которой держал раньше. - Gazeta.ua), вот вторая (указывает на вторую участницу акции. - Gazeta.ua). Вы можете разобраться".

"Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народным депутатом, не толкать в спину и не хватать за руки. Вы можете разобраться? Разобраться, чтоб меня не толкали, выяснить, что это за люди. Что это за два человека . Я вам официально объявляю, говорю - пожалуйста, выясните, что за люди, которые держат меня за руки и толкают в спину".

Женщина тычет Тищенко пальцем в спину.

Из толпы кто-то говорит: "Мы можем вас трогать, потому что с вас сняли неприкосновенность. А все повторяется, как было раньше. Ничего не изменилось с вами, слугами".

Организатор акции просит Тищенко уйти. Он говорит на ухо женщине: "Обращайтесь ко мне лично, я все сделаю".

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Николай Тищенко в прошлом киевский ресторатор. Стал депутатом от партии "Слуга народа" по 219 округу Киева.