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пятница, 19 июля 2019 17:42

"Может представлять разве что своих родственников" - Офис президента указал куму Путина его место

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&quot;Может представлять разве что своих родственников&quot; - Офис президента указал куму Путина его место
Кум Путина может представлять разве что своих родственников, говорят в Офисе президента Владимира Зеленского. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский не уполномочивал кума российского президента Виктора Медведчука представлять Украину на международных площадках.

Об этом заявили в Офисе президента, пишет LIGA.net

"Президент никоим образом не уполномочивал господина Медведчука представлять позицию Украины ни в Европарламенте, ни на каких-либо других международных площадках.

Нигде в мире Медведчук не может представлять Украину - только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства.

Мы предостерегаем всех международных партнеров Украины от возможной дезориентации относительно принципов внешней политики Украины, которая может быть вызвана действиями этого лица (Медведчука)", - заявили в ОП.

Выражать свою позицию могут только должностные лица, ответственные за внешнюю политику Украины, объяснили в Офисе президента.

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17 июля в Европарламенте состоялась встреча Медведчука и евроскептических и пророссийских депутатов, напоминает "Українська правда".

Приглашение Медведчука не было официальной инициативой Европарламента. Оформить приглашение и организовать подобное мероприятие может любой евродепутат. На сайте Европарламента данная встреча не анонсировалась.

В Минске Медведчук появился с представителями российских боевиков Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником. Там заявил о передаче 4-х украинцев, содержащихся боевиками в плену.

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