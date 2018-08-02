Москва включает новый план

 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 423
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1503
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1260
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1800
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1215
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5940
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2304
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 378
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5409
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
6
8
5
9
3
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
Современная разметка, островки безопасности: Гройсман под палящим солнцем сделал вылазку на дороги
Под офисом кума Путина сожгли вату
Под офисом кума Путина сожгли вату
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Жена нардепа продемонстрировала на Ибице подтянутую фигуру
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Комиссия прокуроров приняла решение по Холодницкому
Видео
Все видео
Жизнь не сахар: сколько Порошенко заработал на депозитах
Жизнь не сахар: сколько Порошенко заработал на депозитах
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Луценко показал, куда идут конфискованные у Януковича деньги
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Дело Савченко направят в суд
Дело Савченко направят в суд
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1683
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3672
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 720
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 5004
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1386
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 14:06

Москва включает новый план

1 Комментировать
Москва включает новый план
Теракт, который готовили Надежда Савченко и Владимир Рубан - был планом "Б" Москвы. Сейчас в России могут готовить другой. Фото: Апостроф

Теракт, который готовили нардеп Надежда Савченко и Володимр Рубан - это план "Б" России. После его провала Москва может организовывать следующий. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко во время пресс-конференции.

"Дело Савченко показывает, до чего доводит ультрапопулизм. Это история о красном казачестве или армии. Они так ненавидели господ, что уничтожили свое государство. Нужно уничтожить олигархов и пару этнических меньшинств - эти тезисы используют и в ДНР, ЛНР, где строят так называемую "народную республику" - все могут владеть чужой машиной, квартирой. Могут грабить. Но говорить, что виноваты олигархи. Это приводит к уничтожению Украины. Савченко заражена этим вирусом большевизма. Хотела установить причудливую республику, где все "побратаются".

Манипуляция и ложь рано или поздно заканчиваются попыткой государственного переворота. Это объединенные вещи. Во времена войны они действуют в интересах врага. План, который разрабатывали в Москве, был вынужденным шагом после того, как Путин не смог реализовать военный захват Украины. Это был план "Б" - свержение государства руками самих украинцев. Не исключаю, что сейчас включается новый план дестабилизации страны с целью организации возмущения и ненависти по отношению к своей стране".

Савченко грозит максимальное наказание за подготовку теракта.

"Для Савченко будет максимальное наказание за подготовку террористического акта. Только суд может определить доказанность и смягчающие факторы. Но мы считаем, что фактов достаточно, чтобы доказать вину Савченко и Рубана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле Савченко начался новый этап

Это дело было одним из пяти самых тяжелых дел, которые лично контролировал. Все прекрасно понимают, что это дело имеет особый подтекст. Вся Украина, и я в том числе, поддерживали ее в российской тюрьме. Если бы я знал, что Савченко завезет по сговору с Захарченко оружие, чтобы взорвать центр Украины, все равно боролся бы за освобождение. Граждане Украины должны отвечать по закону на территории Украины".

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Москва включает новый план». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

На 5 лет запретили строить атомные электростанции

Буковину и Бессарабию передали УССР

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 105008
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 98472
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 48207
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 38459
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике
12
 1 Просмотров: 37957
Больше всего комментируют
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
6
Александр Усик отказался стать Героем Украины
6
"Бьет до 5 километров" - протестировали мощный ракетный комплекс
Голосов: 18796
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua