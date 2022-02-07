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Москва хочет втюхать Киеву "документы" по Донбассу - Гармаш

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Москва хочет втюхать Киеву &quot;документы&quot; по Донбассу - Гармаш
Россия, оккупировавшая часть территории Украины, прикидывается "посредником". Фото: Reuters

Рассматривая в трехсторонней контактной группе "документы" "представителей" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украина признает их стороной конфликта и обратно дороги не будет.

Об этом сказал участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш "Цензор.НЕТ".

"Москва хочет, чтобы мы начали рассматривать документы, которые ОРДЛО представляют в ТКГ. Если это сделаем, мы, де-факто, признаем их стороной конфликта и субъектом переговоров.

Именно этого Кремль и добивается все эти годы. Не знаю, осознают ли последствия этой "уступки" наши западные партнеры. Но у меня есть основания полагать, что на прошлой встрече советников лидеров "нормандской четверки" уже оказывалось такое давление", - рассказал.

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Давление на Киев в интересах Москвы было и раньше, отметил Гармаш.

"Чтобы Кабмин отозвал из Рады свой законопроект по политике переходного периода на Донбассе", - сказал.

"Поэтому угроза очень вероятна. Если мы начнем рассматривать "документы", представленные в ТКГ ОРДЛО, признаем их стороной конфликта и субъектом переговоров, тогда обратной дороги уже не будет.

В дипломатии есть такое понятие, как устоявшаяся дипломатическая практика. То есть если мы сделали такой шаг, то нам придется и дальше идти по этой дороге. Москва это отлично понимает. Поэтому действует таким образом", – объяснил Гармаш.

Так называемый "документ" называется "планом действий". "План" предусматривает его принятие Верховной Радой и так называемыми "народными советами" "ДНР-ЛНР".

"То есть они ставят себя на один уровень с украинским государством. Также они пишут проекты решений ВРУ, даже проекты решений ТКГ, хотя не являются ее членами. Например, они предлагали регламент работы группы, предусматривающий, что решения принимаются большинством голосов, учитывая их. То есть, они и Россия – это уже три голоса, а Украина всегда либо одна, либо в меньшинстве из ОБСЕ, так что все бы голосовалось в их пользу.

Это абсурд, но он сознательно предлагается и озвучивается на ТКГ. Я так понимаю, у них есть от Москвы задача продуцировать как можно больше документов, чтобы чем-то нас задеть, вызвать нашу реакцию, втянуть в диалог с ними, и тогда, значит, мы признаем их субъектность", - рассказал журналист.

В то же время Москва продолжает называть себя "посредниками".

"Россия и ее марионетки на самом деле хотят не урегулирования конфликта, а лишь признания нами субъектности ОРДЛО", - сказал Гармаш.

Ранее издание ZN.UA сообщило, что "представители" ОРДЛО утверждают, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Париже обязался рассмотреть их предложения.

26 января в Париже состоялись переговоры советников глав стран "нормандского формата". В них принимали участие Ермак и заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак.

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