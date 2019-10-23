В Венгрии наградили государственным органом "за заслуги" ексголову закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"Мне вручили государственную награду Венгрии - крест "За заслуги". Предвидя возможные вопросы, хочу расставить отдельные точки над "і". Все это время (пребывание на должности председателя Закарпатской ОГА, в 2015-2019 годах - ред.) областная администрация, возглавляемая мной, делала все от нас зависящее, чтобы во время оборонительной войны с русскими не дать поссорить нас с венграми. Считаю, что нам удалось главное - не допустить и поломать российский сценарий дестабилизации в Закарпатье, независимо от того, нравилось это кому-то или нет. И именно за это я сегодня получил награду от венгерского государства", - пояснил Москаль в Facebook.

Автор: facebook.com Москаля наградили венгерским крестом "За заслуги"

Москаль заявил, что ОГА постоянно коммуницировала с представителями венгероязычных организаций, украинскими спецслужбами, государственными и политическими деятелями Украины и Венгрии с целью предотвратить межэтнический конфликт.

"Часто эта работа проводилась вопреки позиции официального Киева, когда отдельные министры (которых, к счастью, уже нет в правительстве) вместо помощи в решении конфликтов, наоборот подкидывали дрова в огонь. Опасность расшатывания ситуации на Закарпатье еще не миновала, и напомнил об акциях, направленных на дестабилизацию ситуации с помощью "венгерского вопроса", - написал Москаль.

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Венгрии придется забрать свои паспорта у жителей Закарпатской области. Часть из них получили мошенники, которые не являются этническими венграми. Для получения документа они предоставляли фальшивые документы, мы даже не знали венгерского.