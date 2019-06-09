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воскресенье, 09 июня 2019 11:54

Москаль ушел от Порошенко

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Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии "Солидарность".

Об этом сообщает официальный сайт депутата.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко" Солидарность ". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко" Солидарность ", - говорится в заявлении.

Заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу.

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Автор: moskal.in.ua
  Заявление Геннадия Москаля
Заявление Геннадия Москаля

Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил уволить его с занимаемой должности с 21 мая.

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