Москаль ушел от Порошенко

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль написал заявление о выходе из партии "Солидарность".
Об этом сообщает официальный сайт депутата.
"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко" Солидарность ". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко" Солидарность ", - говорится в заявлении.
Заявление было подано в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу.
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Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил уволить его с занимаемой должности с 21 мая.
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