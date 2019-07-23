Москаль проиграл выборы и говорит о "массовых скупках"

Накануне дня голосования избирателям раздавали деньги, жалуется Москаль. Фото: ukrinform.ua

Бывший председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль проиграл выборы по округу № 106 в Северодонецке Луганской области.

Москаль, который шел как самовыдвиженец, получил 11,99% или 5 649 голосов избирателей.

В округе победил кандидат от "Слуга народу" Алексей Кузнецов - 21,49%.

Перед днем голосования в Facebook Москаль заявлял:

"Услышал сегодня от избирателей, что по улицам Северодонецка пошла массовая скупка голосов. Прямо средь бела дня раздают деньги. Это позор. Я такого безнаказанным не оставлю. Полицию уже мобилизовал, этот беспредел прекратят".

Кандидат от "Слуга народу" также опередил выдвиженца от "Опозиційна платформа – За життя", председателя профсоюза химического гиганта "Азот" Валерия Черныша. Тот набрал 8558 голосов.

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Центральная избирательная комиссия посчитала 96, 58% протоколов. Первое место в рейтинге голосования занимает партия "Слуга народу" - 43,12%. Также президентская политсила победила в большинстве одномандатных округов.