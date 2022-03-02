Морпехи из Крыма отказываются ехать в Украину воевать - Центр оборонных стратегий

Морпехи оккупантов отказываются воевать. Фото: 5 канал

Российская 810-я отдельная бригада морской пехоты, дислоцирующаяся в оккупированном Крыму, отказывается участвовать во вторжении РФ в Украину.

Личный состав морской пехоты в Крыму, который Россия планировала отправить для десантирования в районе Одессы, находится в деморализованном состоянии, сообщает общественная организация Центр оборонных стратегий в Facebook.

"Понимание рисков по участию в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения по поводу участия их представителей в безнадежной кампании Кремля. Поэтому 810 отдельная бригада морской пехоты (местом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население — от мобилизации. Ожидается распространение этих настроений на все находящиеся в Крыму войска и граждан РФ", — заявили в ЦОС.

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