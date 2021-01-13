Монобольшинства в Раде уже нет: статистика голосований

За год во фракции "Слуга народа" осталось 211 депутатов, которые преимущественно нажимают "за" в Верховной Раде. Соответствующую статистику опубликовал Комитет избирателей.

Депутаты СН, которые имеют права коалиции, обеспечили 226 голосов (минимальное количество, необходимое для принятия решения. - Gazeta.ua) лишь за 16% принятых законов. 226 или более "слуг" проголосовали за 37 с 230 законов.

Остальные законы не приняли бы без голосов других фракций и групп. При этом абсолютное большинство законопроектов инициировали президент, правительство, депутаты- "слуги".

Показатели голосований властной фракции постоянно снижаются. Если в сентябре 2019 года за законы в среднем голосовал 231 "слуга", то в этом году в сентябре - 206, а в декабре - 211.

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"Де факто "Слуга народа" уже не способна самостоятельно принимать законы. Без депутатов других фракций и групп монобольшинство фактически является недееспособным.

Низкие показатели работы объясняются не только общим уменьшением посещения Рады из-за коронавируса. Во время каждого голосования в "Слуге народа" есть более десятка депутатов, которые или вообще не голосуют, или нажимают "воздержался" или "против". Поэтому, в первую очередь, это вопрос фракционной дисциплины и политических расколов внутри политической силы", - говорит председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 246 - "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейская солидарность", 24 - "Батькивщина", 20 - "Голос", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Доверие". Работу начали 29 августа 2019-го. До конца года нардепы работают в комитетах и с избирателями. В следующий раз соберутся в сессионном зале 26 января.