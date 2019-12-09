Молчать о Крыме в обмен на газ - недопустимо — Чийгоз

Ахтем Чийгоз: молчать о Крыме в обмен на газ - недопустимо. Фото: Politeka

Разговоры о том, чтобы получить прямой газовый контракт с России в обмен на молчание о деоккупации Крыму - недопустимы. Об этом заявил депутат фракции "Европейская Солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире телеканала "Прямой".

"Относительно Крыма не верю и никто меня не сможет переубедить, что вопрос Крыма не обсуждается со стороны Путина в категорической форме. Другое дело насколько готова к такой позиции России наша делегация во главе с президентом, какие аргументы и как будет выглядеть при такой категоричности", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос возможно в ходе переговоров со стороны Путина будет предложено прямые поставки газа в обмен на отказ поднимать вопрос деоккупации Крыму с украинской стороны, Ахтем Чийгоз подчеркнул: "Торг здесь не уместен".

"На таких форматах, по моему мнению, лучшим месседжем президента Зеленского в ответ на все эти комбинации, манипуляции и хитрые методы работы кгбшника было бы хорошо сказать в глаза четкую позицию по деоккупации нашей территории", - заявил депутат "Европейской Солидарности".

Он также отметил, что Зеленскому дали бы дополнительные переговорные возможности на встрече в Париже изменения в Конституцию Украины, которые бы определили статус Крыма. Однако, этот вопрос не был поддержан.

В то же время он заверил, что вопрос определения статуса Крыма в Конституции Украины будет снова подниматься, и это станет тестом для президента Зеленского и его команды.

"Это будет тестом для новой команды - готова ли она защищать независимость Украины в том, что она сама будет определять как будут развиваться ее регионы, в том числе и оккупированные территории", - отметил он.

Ахтем Чийгоз подчеркнул, что именно поэтому все судебные иски, решения суда и штрафы, которые должен оплатить "Газпром" очень раздражают Путина.

Он добавил, что сейчас Украина не удерживает Крым и сделала его "столь тяжелым для России", даже в разрезе регионов России, где дотации на Крым крупные.

Депутат отметил, что Крым для России действительно стал "чемоданом без ручки".

"При этом мы еще и сопротивление там активизируем. Так называемые государственные выборы полностью провалены обществом в Крыму. Происходит активное оформление документов (в Украине - ред.) - паспорта, свидетельство о браке, и тому подобное. Из Крыма сюда активно приезжают ... Дети не ездят куда-то в Москву, Астрахань, а едут учиться в украинские вузы", - сказал Ахтем Чийгоз.