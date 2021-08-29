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Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление "Европейской Солидарности"

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Молчание превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина - заявление &quot;Европейской Солидарности&quot;
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" опубликовала заявление по поводу обстрелов в Донбассе.

"Впервые с 2017 года российские наемники применили тяжелое вооружение и привели к крайне серьезному обострению на фронте, обстреляв мирную украинскую Авдеевку.

За последние несколько дней мы имеем десяти тяжелораненых, и, к сожалению, убитых украинских Героев.

На этом фоне Верховный Главнокомандующий просто молчит, что уже вызывает даже не удивление, а возмущение, никак не комментируя этот очередное преступление российских оккупационных войск и наши потери.

Поэтому первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат пугливой политики Верховного Главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести огонь.

Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.

Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо назвала "неизвестного происхождения", облетал Харьковскую область 27 августа, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - не менее причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.

Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возврат украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно это была еще одна ложь.

"Европейская Солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

Банковая должен немедленно поручить созыв ТКГ по поводу ухудшения ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение об открытии огня, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.

Также власти обязаны найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.

Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от нападений на наши силы и мирное население.

МО и Правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете 2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Или хотя бы скажите что-то людям", - говорится в заявлении.

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