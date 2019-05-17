Мои полномочия сегодня заканчиваются - Луценко

Ирина Луценко представляла президента в ВР с 4 апреля 2017 года. Фото: solydarnist.org

Народный депутат Ирина Луценко подала заявление об увольнении с должности представителя президента в Верховной Раде.

Об этом она сообщила на брифинге в парламенте.

"Сегодня фактически последний пленарный день и заканчиваются мои полномочия как представителя президента в парламенте. Сегодня подала президенту Петру Порошенко заявление о том, чтобы он уволил меня с должности", - сказала Луценко.

Объяснила, что в течение 2 лет на должности строила сотрудничество с фракциями, группами, комитетами Верховной Рады в части работы над президентскими законопроектами.

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В понедельник, 20 мая, состоится торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги на верность украинскому народу новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Инаугурацию назначили на 10:00.