Могут быть завершены, если выполнили свою функцию - премьер-министр о санкциях на семью Януковича

Шмыгаль прокомментировал отмену санкций против семьи Януковича. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал вероятную отмену санкций ЕС в отношении сына экс-президента Януковича и его окружения.

Если санкции сыграли свою роль в отношении конкретных физических лиц, их действие может быть остановлено, сказал он на пресс-конференции.

"Европа остается на твердых незыблемых позициях относительно поддержки Украины, в частности, и в санкционный политике. Санкции продолжаются. Что касается отдельных физических лиц, там, где санкции сыграли свою роль в отношении этих лиц, средства или ценности, которые были украдены - возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - заявил он.

Шмыгаль заявил, что введение Евросоюзом нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского Союза.

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Ранее сообщалось о том, что в Европейском Союзе рассматривают возможность отмены санкций против украинцев, которые причастны к хищению государственных средств. Речь идет об Александре Януковиче, сыне бывшего президента Виктора Януковича, а также о бывшем вице-премьере Сергее Арбузове, бывшем министре доходов и сборов Александре Клименко и бывшем министре образования Дмитрии Табачнике.