Многомиллиардные убытки госкомпаний и коррупция под крылом Офиса презедента и Кабмина – о чем будет итоговая пресс-конференция Зеленского?

При нынешней администрации ключевые предприятия, включая государственные монополии, превратились из прибыльных в убыточные. Фото: Texty.org

20 мая Владимир Зеленский даст пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. Последние недели мы наблюдаем подготовку. Понимая, что на многие вопросы ответов нет, у Зеленского принялись делать то, что хорошо умеют — накачивать информационное поле. Отсюда внезапная отставка министра здравоохранения Степанова и резонансные расследования, которые вынули из-под сукна аккурат к концу весны.

Но как бы власть ни пыталась играть в эффективность, имитировать торжество законности, борьбу с пятой колонной и коррупцией, вторая весна Зеленского на посту президента ознаменовалась не обещанными посадками, а провальными управленческими решениями Кабмина и проседанием экономики. При нынешней администрации ключевые предприятия, включая государственные монополии, превратились из прибыльных в убыточные. Это, конечно, стараются списать на пандемию коронавируса. Но кроме нее это симптоматично для некомпетентного управления и топ-коррупции.

НАК "Нафтогаз" показал убыток 36 млрд грн на фоне прибыли в 2019 году — 9,9 млрд грн. НЭК "Укрэнерго" за год скатился с +1,86 млрд грн до -27,5 млрд грн. АО "Укрзализныця" закончила 2020 год с убытком 11,9 млрд грн, хотя в 2019 году принесла 4,3 млрд грн прибыли. НАЭК "Энергоатом" в 2019 году отчитался о прибыли 3,8 млрд грн, в 2020 — об убытках в 4,8 млрд грн. Совокупные потери только по этим предприятиям превысили 80 млрд грн. Для сравнения, годовой бюджет всего Киева меньше — 60 млрд грн. Эффективная работа названных компаний — ответственность Кабмина, укомплектованного по единоличной квоте ЗеКоманды. Труд государственных менеджеров щедро оплачивают налогоплательщики. Например, глава "Энергоатома" Петр Котин получает под 300 тыс. грн в месяц. Топы "Нафтогаза" во главе экс-директором Андреем Коболевым получили 29 млн долл. одних только премий. Актуальная зарплата директора "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого неизвестна — он игнорирует закон об обязательном декларировании. Ни на одном из указанных предприятий СБУ не проводит обыски. Ни на одного директора не обрушивается Банковая с обвинениями в неэффективности и коррупции. Ни одному из них Зеленский не уделит время на пресс-конференции.

На этом фоне масштаб недавних следственных действий в КГГА кажется несоразмерным. Напомним, массовые обыски прошли в трех департаментах, пяти коммунальных предприятиях, по месту жительства главы исполкома партии "УДАР" Артура Палатного. 18 мая правоохранители пришли в подъезд, в котором расположена квартира Виталия Кличко, хотя в СБУ заверили — к мэру столицы это отношения не имеет. По итогам 60 обысков прокуратура сообщила об открытии 10 уголовных производств. Предполагаемая сумма ущерба по каждому из них — от 10 до 30 млн грн. Большая часть дел касается уклонения от уплаты налогов. При этом соответствующая статья — №212 УК — потенциальные убытки инкриминирует частным подрядчикам, которые задолжали бюджету. Однако силовики и близкие Банковой СМИ уже назначили виновных — подчиненные Кличко. Теперь следствию предстоит решить непростую задачу: доказать, каким образом они причастны к неуплате налогов частными фирмами.

"По такому же сценарию в прошлом году СБУ "кошмарила" первого зама Кличко Паворозника, которого вначале обвинили в получении взятки, а спустя год следствия тихо и молча сняли все обвинения", — написал главред Цензор.net Юрий Бутусов.

Как сообщил Кличко, обыски в КГГА прошли по материалам, которые правоохранителям передала сама же КГГА. Например, документы по департаменту социальной политики лежат без движения два года.

"И теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", — сказал Кличко.

В целом, с 2015 года департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал органам материалы по 316 объектам аудита. За все это время прокуратура передала в суд только 27 обвинительных актов. Если правоохранительные органы интересует коррупция — им есть что расследовать. Причем не только в КГГА, но и в подшефных Кабмину стратегических предприятиях. Но интерес власти в другом.

"Банковая начала крестовый поход против Кличко. Задач — целый комплекс. Промежуточная — реализовать давнюю свою задумку, назначив главу КГГА, который бы управлял городом, умножив мера на ноль. Финальная — существенно ослабить Виталия Владимировича, устранив его как главного электорального конкурента на следующих выборах", — пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

По ее мнению, предыдущие две попытки сместить Кличко "увязли в юридической казуистике" и только приумножили политический вес столичного мэра. А поскольку предвыборная кампания в Офисе президента уже стартовала, на этот раз они пошли на решительные действия.

Как считает Бутусов, Банковая видит проблему не только в старшем Кличко, но и в младшем, который может быстро достичь политических вершин, если только решится на этот шаг. А поскольку все процессы в жизни страны Офис президента воспринимает в контексте угрозы рейтингу Зеленского, конфликты ЗеКоманды с оппозицией будут только нарастать. Вместе с ними будет расти и общественный запрос на альтернативных лидеров.

"Противостояние с братьями Кличко не означает, что они сейчас имеют шансы выиграть выборы, но это еще один фронт против власти и еще одна угроза, что Зеленский эти выборы проиграет", — пишет Бутусов.

Наблюдать за политическими разборками избирателю всегда интереснее, чем разбираться в коррупционных схемах, тарифообразовании и макроэкономических процессах. Офис Зеленского умело на этом играет. На пресс-конференции президент расскажет, как ловко прижал пятую колонну, но не ответит, как остановить падение экономики в пропасть. Уколет киевскую мэрию, но не упомянет о многомиллиардной коррупции под крылом его Кабмина. Ведь главный секрет успеха в украинской политике — сместить акцент с главного на интересное.