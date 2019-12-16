"Мне не нравится традиция преследования предшественников" - Зеркаль прокомментировала дела ГБР против Порошенко

Зеркаль прокомментировала дела ГБР против Порошенко. Фото: ZN.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по факту возможной государственной измены при подписании Минских соглашений. Бывший заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль поделилась своим мнением относительно открытых производств в программе "Рандеву" на "5 канале".

"Мне трудно представить, как будет развиваться это дело. По крайней мере, мои ограниченные знания уголовного законодательства не дают мне уверенности в его перспективности", – ответила дипломат.

В свою очередь Елена Зеркаль призывает всех политиков и дипломатов обратиться к диалогу.

"Мне вообще эта традиция преследования предшественников, она мне не нравится. Нам надо наконец перейти к цивилизованному диалогу и передаче власти. Пока мы это не сделаем, мы будем оставаться в этой так называемой "soviet legacy" (с англ. советское наследие)", – убеждена бывшая заместительница министра МИД.

Напомним, что по версии Портнова, Петр Порошенко якобы достигал договоренностей о восстановлении территориальной целостности Украины с "представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей" осознавая, что Россия является стороной конфликта.